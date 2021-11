Leipzig / PSG : Ce qu’il se dit en Allemagne

Encore un match paradoxal et frustrant pour le PSG. Dépassés durant une grande partie de la rencontre, les Parisiens ont concédé l’égalisation dans les ultimes secondes sur pénalty. Si en France on a largement pointé du doigt la prestation des Rouge & Bleu et l’absence de cohérence tactique, du côté de l’Allemagne on félicite Leipzig pour le jeu pratiqué et les observateurs sont frustrés du scénario de la rencontre.

C’est le cas du quotidien Bild qui souligne tout de même que les Allemands ont aujourd’hui le pire bilan de leur histoire en Ligue des Champions avec 1 point pris en quatre matches et félicite Nkunku qui a inscrit 5 des 7 derniers buts du RBL mais « ce n’a pas été suffisant » puisque le PSG a profité « d’inattentions » de la défense allemande pour prendre l’avantage au score. Un des journalistes explique même que c’est « grotesque, les 20, 25 premières minutes, RB a joué un très bon match. Vous devez mener 2-0. Le penalty marque un tournant dans cette partie. » Dans trois semaines, ce sera « une finale » contre Bruges pour la troisième place.

Du côté de Kicker, on se concentre sur les propos de Jesse Marsch en conférence de presse d’après-match qui estime que son équipe méritait de gagner ce match. Le penalty accordé à André Silva à la 12e minute, qui aurait entraîné une avance de 2-0, « aurait pu considérablement influencer la situation en leur faveur ». L’arrêt de Donnarumma a aussi été mis en avant et le « problème » pour Leipzig était qu’ils faisaient face à « l’un des meilleurs gardiens du monde. »

Enfin le Der Spiegel fait une comparaison avec André Silva qui « devait marquer des buts » mais a loupé son pénalty. De l’autre côté, « Georginio Wijnaldum appartient à une équipe avec Neymar , Lionel Messi et Kylian Mbappé , il joue derrière les superstars et reste au milieu de terrain défensif pour combler les lacunes que les attaquants parisiens lui laissent. » Mais Silva du RBL et « Gini » du PSG pourraient difficilement avoir des rôles plus différents dans leurs équipes. Le quotidien explique qu’ils sont allés à cette soirée de Ligue des champions « avec une tâche qui les lie : ils recherchent une place dans leurs nouvelles équipes. »