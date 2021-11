Leipzig / PSG : Les notes des Parisiens

À l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions, le PSG affrontait le RB Leipzig, à la Red Bull Arena, ce mercredi soir (21h sur RMC Sport 1 et Canal Plus). Premier du groupe avec 7 points, le club de la capitale pouvait prendre une réelle option en cas de victoire. De son côté, le club allemand n’a pas remporté le moindre point en C1 cette saison. Pour ce match, Mauricio Pochettino a opté pour un 4-3-3 avec un trio offensif Di Maria-Mbappé-Neymar et le début est chaotique… Dès la 7e minute, Nkunku marque le premier but de cette rencontre après avoir profité d’une succession d’erreurs grotesques des Parisiens. 4 minutes plus tard, ces mêmes imprécisions amènent un pénalty aux Allemands… Stoppé par Gigio Donnarumma ! Le Paris Saint-Germain continue de souffrir… mais égalise après un rayon de soleil dans un marasme. Une magnifique action collective avec une passe décisive de Mbappé pour le premier but à Paris de Wijnaldum. Le néerlandais réitère quelques minutes plus tard sur corner et inscrit un doublé. Sorti de nulle part, le club de la capitale mène à la mi-temps et multiplie même les occasions pour en inscrire un troisième. Les Parisiens souffrent dans le jeu et concèdent des situations chaudes devant leurs cages. Logiquement les Rouge & Bleu concèdent l’égalisation à cause d’une énième erreur individuelle, cette fois-ci par Kimpembe qui concède un pénalty évitable. 2-2, le PSG perd sa première place avant de se rendre à Manchester City.

Les notes Canal Supporters : Donnarumma 7 – Hakimi 5, Marquinhos 8, Kimpembe 3, Nuno Mendes 5 – Gueye 4, Danilo Pereira 4, Wijnaldum 7 – Di Maria 5, Neymar 6, Mbappé 4,5

