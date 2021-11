Le PSG a concédé son deuxième match nul en Ligue des Champions ce mercredi sur la pelouse du RB Leipzig après un nouveau match (très) poussif dans le jeu (2-2). Le club de la capitale a pourtant réussi (encore une fois) à retourner la situation en menant au score après avoir concédé un but rapide. Mais un pénalty largement évitable en toute fin de match a mis fin aux espoirs de victoire parisienne. Interrogé sur les antennes de RMC, Daniel Riolo parle d’un match paradoxal des hommes de Mauricio Pochettino.

« Le paradoxe complètement fou, bien qu’ils aient pris le bouillon et que ce match a été une bouille absolue, le PSG doit gagner ce match ! Leipzig ça joue quand même bien au ballon, mais ce n’est ni Liverpool ni le Bayern. Mais comme ils te mettent vraiment en danger, tu es obligé de te dire qu’une équipe meilleure que Leipzig lorsqu’elle te mettra dans ces phases-là de danger, tu risques de prendre un bouillon encore plus gros ! Largement même ! Moi j’ai longtemps cru que le 3-1 allait arriver… Ils étaient tellement maladroits sur les balles de contre ! Mbappé il a joué en ‘moonboots’ tellement il était n’arrivait pas à courir. (…) Paris a concédé deux pénaltys dans le match, un but rapide, concédé beaucoup d’occasions. (…) Ce match donne une confusion… Un bilan tellement flou ! Leipzig ne mérite pas de perdre mais peuvent largement perdre ! »