Lens / PSG – Le groupe lensois avec les nouvelles recrues

Le PSG se déplace au Stade Bollaert demain soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video). une rencontre qui oppose le leader du championnat au 8e du classement.

Franck Haise a donné son groupe à la veille de ce match. Ruben Aguilar est forfait à cause d’un léger oedème osseux. Jonathan Gradit est bel et bien dans le groupe de 21 joueurs. Et enfin, les nouvelles recrues du RCL, Jhoanner Chavez et Anthony Bermont, figurent pour la première fois dans le groupe. Les Lensois auront l’esprit revanchard ce dimanche. Sur les deux derniers matches, ils ont perdu à deux reprises. À l’Allianz Riviera contre l’OGC Nice (2-0) mais aussi en 32es de finale contre l’AS Monaco aux tirs au but.

Le groupe de Lens

Leca, Samba, Pandor, Danso, Chavez, Medina, Maouassa, Gradit, Frankowski, M’Bala, Pereira Da Costa, Fulgini, Diouf, El Aynaoui, Thomasson, Sylla, Sotoca, Wahi, Saïd, Sishub, Bermont.

J-1 avant #RCLPSG 👊



Voici les 2⃣1⃣ joueurs convoqués pour la réception du PSG, demain, en @Ligue1UberEats.



➡ Jhoanner Chávez et le joueur #MadeInGaillette Anthony Bermont font leur première apparition dans le groupe artésien 👇#FierDEtreLensois #LaPassionÀTouteÉpreuve — Racing Club de Lens (@RCLens) January 13, 2024

