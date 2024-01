Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens, en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des médias.

Après avoir retrouvé la compétition en ce début d’année 2024 avec deux rencontres de coupes nationales, le PSG va défier le RC Lens, au Stade Bollaert-Delelis, ce dimanche dans le cadre du choc de cette 18e journée de Ligue 1. Sur une pelouse compliquée pour les Rouge & Bleu ces dernières saisons, les hommes de Luis Enrique auront à coeur de revenir avec les trois points de leur déplacement dans le Nord. Et à la veille de cette rencontre, le technicien espagnol s’est présenté devant les médias depuis le Campus PSG et a répondu aux nombreuses questions des journalistes.

La deuxième partie de saison du PSG (PSG TV)

« Plus que changer, il faut évoluer. Tous les entraîneurs veulent que leur équipe évolue pour le meilleur. Je suis plus que content de ce que je vois aux entraînements, de la capacité des joueurs à accepter de nouvelles idées. La partie de saison la plus excitante arrive avec les titres en jeu. »

Son regard sur le RC Lens (PSG TV)

« Le match de demain est très excitant. Le stade m’enchante. Les supporters au milieu, l’ambiance… C’est spectaculaire. C’est un match contre une équipe européenne, de haut niveau. J’aime beaucoup cette équipe. »

Va-t-il plus s’appuyer sur Asensio ? (PSG TV)

« Je ne vais pas seulement compter sur Asensio mais sur tous les joueurs. Nous avons de nombreuses options. Marco s’est blessé, mais il est désormais opérationnel. Je dois choisir des joueurs à chaque match. »

Un test face au RC Lens à un mois du match de Ligue des champions ?

« Oui, ça pourrait être une très bonne manière de se tester. Le match de demain contre Lens comporte tous les ingrédients dont peut rêver une équipe de haut niveau. C’est un adversaire presque imbattable à domicile. C’est une équipe qui fait du pressing, qui joue bien au ballon, avec de bons résultats et qui ne donne pas beaucoup de temps pour réfléchir. C’est un grand test, dans un stade merveilleux, avec une belle ambiance. Je suis ravi. »

Ce que change l’absence d’Hakimi dans son animation défensive et offensive

« En tant que staff, on ne se plaint jamais des absences des joueurs. Si je commence à me plaindre avec mon effectif, imaginez la situation pour les autres coaches de Ligue 1. Nous sommes une équipe, elle doit régler toutes les situations. »

Pourquoi a-t-il privilégié Soler et Zaïre-Emery à droite plutôt que Mukiele ?

« Je suis l’entraîneur, c’est moi qui décide qui joue ou pas. C’est aussi simple que ça. Il n’y a aucune équipe dans le monde où tous les joueurs jouent, c’est impossible. Vous voudriez toujours que jouent ceux qui ne jouent pas. Vous me posez tout le temps des questions sur les joueurs qui ne jouent pas mais c’est moi qui choisis. »

Marco Asensio sera-t-il aligné demain ?

« Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. »

Les points qu’il veut améliorer sur les matches à haute intensité à l’extérieur

« La seule chose que je ne pardonnerai pas à mon équipe c’est qu’elle ne soit pas courageuse et n’ose pas à chaque match. On n’est pas les seuls à jouer, il y a aussi un adversaire. Chaque match représente toujours un défi, indépendamment du niveau de l’adversaire, il y a toujours un objectif à dépasser. L’objectif de demain sera magnifique. C’est l’objectif face à un adversaire qui à domicile est presque imbattable et qui joue très bien au football (…) Mais on ne va pas calculer, on n’a jamais calculé jusqu’à maintenant et on ne le fera pas jusqu’à la fin de la saison. L’objectif de ce match est que ça puisse nous servir de test de mesure pour l’avenir. »

Le mercato

« Moi, je n’ai besoin de rien, j’ai déjà de tout, j’ai beaucoup de joueurs et de bons joueurs. Je n’ai besoin de rien en particulier. Mais le travail de la direction sportive, avec Luis Campos et moi, c’est qu’on est ouvert à améliorer l’équipe. Et ce sera le cas à chaque mercato. Le PSG a cette obligation de toujours améliorer l’effectif, c’est l’objectif. Au mercato, on est attentifs et ouverts. Des besoins ? On n’en a pas. Moi, je n’ai aucun besoin. »

Quel joueur peut récupérer rapidement le ballon à la perte ?

« Tout le monde sait ce qu’on fait quand on perd le ballon. Ce n’est pas un secret. Quand on perd le ballon, on fait le pressing et on va vers l’avant. Demain, l’adversaire fait un peu ce que l’on fait nous, il ne laisse pas le temps de penser. J’ai beaucoup de joueurs capables de jouer comme ça contre Lens, qui ne donne pas beaucoup de temps pour réfléchir. On a joué le match aller au Parc des Princes et ça a été un beau match contre eux (victoire 3-1). Si on n’avait pas été inspirés, ils auraient gagné. »

Est-ce plus facile de faire progresser l’équipe avec un match par semaine ?

« Je savais déjà que vous alliez aimer cette phrase où je disais qu’on allait être plus forts en février. Là, je vois que vous la faites passer en même temps que la galette des rois et vous voulez que l’équipe soit meilleure. Ce n’est pas 1+1=2. C’est un processus. L’équipe sera meilleure en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Je le dirai toujours car je suis une personne optimiste. Je pense que le travail de mes joueurs va payer. C’est mon opinion. Bien sûr, lorsqu’on va perdre, vous allez dire que ce n’est pas le cas et que ça a été terrible. C’est comme ça et ce sera toujours comme ça. »

Comment juge-t-il l’adaptation d’Ugarte au PSG, en méforme ces derniers mois

« Tout ça c’est très normal, ce n’est pas facile de changer de club. Ce ne l’est pas pour un joueur vétéran, et ça ne l’est pas non plus pour un jeune ou pour un joueur qui a déjà de l’expérience. Changer de pays, de langue… Chaque période d’adaptation pour chaque joueur est différente. Tout au long de la saison, c’est tout à fait normal qu’il y ait des hauts et des bas. Je vois que Manu va bien, il est un joueur d’équipe, impressionnant, avec une personnalité très forte. Il a beaucoup de qualités et est à disposition de tout ce que demande l’entraîneur. Bien sûr, je parle avec les joueurs, parfois c’est superficiel et parfois plus profond quand c’est nécessaire. Je ne peux pas parler à fond avec chacun d’entre eux chaque semaine. »

« Mais, je ne suis pas du tout inquiet, aucun de mes joueurs me donne d’inquiétude. Certains s’adaptent plus tard et d’autres jamais, c’est la vie d’un grand club. C’est difficile aussi la vie au PSG, comme dans tous les grands clubs des autres pays. C’est un processus qui n’a rien à voir avec l’âge, mais avec le moment, les événements dans ta vie ou différentes choses. Tous les joueurs recrutés, je les vois dans une phase d’adaptation qui est bonne. Même les joueurs U19 s’adaptent. C’est sans doute plus facile pour les Français. Mais c’est tout à fait normal que ce ne soit pas linéaire, qu’il y ait des hauts et des bas C’est normal dans un processus d’adaptation. »

Son regard sur Lucas Beraldo

« Il est arrivé il y a peine deux semaines chez nous. Il y a forcément un temps d’adaptation quand tu changes de pays et de langue. Il a fait un voyage lointain. Là-bas (au Brésil) c’est l’été, ici c’est l’hiver. Il va bien et il s’adapte. Il est très mature pour son âge. Au sein du club, on est comme une famille. On essaie de faire entrer les joueurs dans cette famille et faire en sorte que son adaptation soit rapide. Il aide déjà l’équipe durant l’entraînement avec le niveau de jeu qu’il a. C’est un joueur différent, avec des qualités différentes par rapport aux autres. C’est ce qu’on savait de lui. C’est un joueur avec beaucoup d’avenir. »

L’intégration de Senny Mayulu au groupe professionnel. Comment intègre-t-il les jeunes ?

« Je suis au dernier échelon, donc je bénéficie du travail qui a été fait avant. D’abord le fait de détecter les joueurs et ensuite de les former. Tous les entraîneurs des catégories inférieures rentrent en ligne de compte dans ce processus. Quand on voit qu’ils ont le niveau, ils arrivent avec nous et commencent à s’entraîner avec nous. C’est très important d’être très calme avec les jeunes joueurs. Ils arrivent, se forment et s’améliorent. Il y a un nutritionniste qui les aide, ils peuvent accéder à la salle de sport, ils doivent aussi continuer à suivre leurs cours. Il faut rester dans une atmosphère tranquille et en fonction de leurs qualités ça se fera tout seul. C’est important de maintenir ce calme. Je sais que vous n’allez pas forcément m’écouter, mais c’est facile de perdre la tête avec la famille, l’entourage. Mais avec ces joueurs-là, c’est encore plus important d’être calme autour d’eux. Tu es jeune, ne soit pas pressé. C’est merveilleux pour moi d’avoir des joueurs de ce niveau et de pouvoir les utiliser au niveau professionnel. »