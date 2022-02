L’entraînement du jour du PSG avec plusieurs retours

À la veille de la rencontre contre Rennes dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, les joueurs du PSG se sont entraînés une dernière fois sur les pelouses du Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Et à cinq jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions – au Parc des Princes – contre le Real Madrid, quelques joueurs manquaient à l’appel.

Touché aux ischio-jambiers avant le match contre Lille, Ander Herrera était absent. Touché au mollet, Sergio Ramos n’a pas pris part à la séance non plus. Alors qu’il était ménagé en raison d’une fatigue musculaire qui l’a contraint à sortir lors de la belle victoire du PSG à Lille (1-5) Angel Di Maria était bien présent à l’entraînement, tout comme Leandro Paredes, qui était annoncé touché aux adducteurs et incertain pour le Real Madrid. Les titis Xavi Simons, Ismaël Gharbi, Nathan Bitumazala et El Chadaille Bitshiabu , également. Pour rappel, Edouard Michut et Alexandre Letellier ont été testés positifs au Covid-19 et sont placés à l’isolement. Georginio Wijnaldum a aussi foulé les pelouses avec ses coéquipiers tout comme Neymar. Vainqueurs de la CAN avec le Sénégal, Idrissa Gueye et Abdou Diallo doivent reprendre l’entraînement demain.