Retour à l’entraînement ce vendredi pour Diallo et Gueye

Le PSG pourra-t-il compter sur un effectif quasi au complet pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février prochain ? Si certains forfaits sont plus que probables à l’image de Sergio Ramos, Leandro Paredes voire Ander Herrera, d’autres peuvent espérer effectuer leur retour dans le groupe face au Stade Rennais ce vendredi comme Georginio Wijnaldum et Neymar Jr. Mais le club de la capitale va récupérer deux autres joueurs dans les prochains jours.

En effet, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, viendront renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino dans les jours à venir. En effet, comme le rapporte L’Equipe sur son site internet, les deux champions d’Afrique « sont attendus à l’entraînement au camp des Loges vendredi. » Ainsi, ils devraient faire l’impasse sur la réception du Stade Rennais en Ligue 1 (21h00 sur Prime Video) ce vendredi. Et sauf blessure de dernière minute, les deux Parisiens seront aptes pour le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid le 15 février au Parc des Princes. On rappelle que le milieu de terrain est régulièrement annoncé titulaire pour cette confrontation aller face aux Merengue.