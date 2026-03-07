Ahmed Kantari

L’entraîneur de Nantes réagit au report du match contre le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 mars 2026

Les prochains matches du PSG concernent la Ligue des champions. En effet, le club de la capitale a obtenu le report de son match contre Nantes entre les deux huitièmes contre Chelsea. Du côté de Nantes, on accepte à contre cœur ce report. 

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG va retrouver Chelsea à ce stade de la compétition. La manche aller se joue mercredi soir au Parc des Princes avant que les Rouge & Bleu se déplacent à Stamford Bridge le 17 mars. Entre les deux rencontres de Ligue des champions, le PSG aurait dû affronter le FC Nantes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Mais afin de préparer au mieux cette double confrontation, il a obtenu auprès de la LFP, avec l’accord des Canaris, le report de cette rencontre lors de la semaine du 20 avril. Si le club nantais a donné son accord, Ahmed Kantari, le coach de Nantes, s’est montré fataliste au moment d’évoquer ce report. 

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Le match entre le PSG et le FC Nantes officiellement reporté
canalsupporters.com

« Est-ce qu’on a vraiment le choix ? »

« Est-ce qu’on a vraiment le choix ? Je pense qu’aujourd’hui on doit s’adapter. On aurait forcément préféré jouer la semaine prochaine mais notre métier est fait d’adaptations, lance le coach nantais en conférence de presse avant d’affronter le SCO d’Angers ce samedi après-midi. Aujourd’hui, on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut agir. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 mars 2026

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