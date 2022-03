Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi attendent le verdict de la commission de discipline de l’UEFA

Excédés par l’élimination du PSG au Santiago Bernabeu (3-1), Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient allés demander des explications à l’arbitre dans son vestiaire. Ainsi, le ton serait rapidement monté entre les instances arbitrales et la direction parisienne, dans l’incompréhension totale après la validation du premier but litigieux du Real Madrid.

Comme annoncé dès le lendemain du match par L’Equipe, les emportements du directeur sportif et du président du Paris Saint-Germains font l’objet d’un « un cas disciplinaire » ouvert par UEFA. Toujours selon le quotidien français, la commission de discipline de l’UEFA se réunira le 29 mars afin d’étudier le dossier. Si sanction il y a (ce qui est probable), celles-ci devraient être communiquées dans la foulée. Enfin L’Equipe rappelle que le règlement disciplinaire de l’UEFA prévoit, selon l’article 11 , des sanctions telles que des amendes ou des suspensions pour ceux qui contreviennent aux « principes généraux de conduite » ainsi que pour ceux qui « se comportent de manière insultante ou contreviennent d’une autre manière aux règles élémentaires de la bienséance ».