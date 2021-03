Leonardo : “On est toujours optimistes, c’est une compétition ancrée en nous”

Dans quelques semaines, le PSG affrontera à deux reprises le FC Bayern dans le cadre des quarts de finale de Ligue des champions. Les Rouge et Bleu se déplaceront à Munich pour le match aller (6-7 avril) avant la réception des Bavarois au Parc des Princes une semaine plus tard (13 ou 14 avril). Après ce tirage au sort, le directeur sportif du PSG, Leonardo, s’est penché sur cette double confirmation face au club allemand, dans des propos accordés à RMC Sport.

“C’est intéressant de “répéter” la finale. Pour aller au bout de la Ligue des champions, c’est normal de jouer tout le monde et là, on va tout de suite jouer en quart de finale contre l’équipe peut-être la plus en forme du moment. Elle vient de gagner beaucoup de titres, dont la Ligue des champions contre nous. C’est toujours intéressant de jouer des équipes comme ça. Je pense que le PSG est dans une évolution importante par rapport à la compétition. Nous sommes arrivés en finale l’année dernière et là, nous sommes en quarts de finale. Affronter des équipes comme ça, ça nous donne de l’expérience. Honnêtement, je pense qu’on a une équipe d’une grande expérience. Même s’ils sont jeunes, ils ont beaucoup de vécu. On est toujours optimistes, c’est une compétition ancrée en nous. Le fait de jouer des matchs comme ça, ça fait plaisir. C’est la difficulté de la compétition, ça se joue sur des détails. C’est une année particulière et on ne peut pas oublier cela”, a déclaré Leonardo via RMC Sport. “Sur les huit équipes (en quarts), il y a six équipes qui ont déjà gagné la Ligue des champions, ça montre le niveau de ces quarts. On a encore un peu de jours pour nous préparer, puis il y aura une semaine entre l’aller et le retour. Si on passe en demi-finale, on retrouvera peut-être le Borussia que nous avions affronté l’année dernière et c’était très serré. Manchester City domine la Premier League et montre un grand niveau de football. Notre côté du tableau est important mais notre objectif est de passer par tout le monde et de tout faire pour arriver au bout.”