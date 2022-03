Buteur lors du match aller face au Real, Kylian Mbappé est une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Si la presse espagnole est largement revenue sur le coup qu’il a reçu à l’entraînement en début de semaine, le nom du champion du monde est cette fois-ci associé aux rumeurs qui ne cessent de l’envoyer du côté de l’adversaire du PSG, le Real Madrid.

Ce mercredi, Nasser Al-Khalaïfi et Leonardo se sont rendus à leur traditionnel déjeuner d’avant match en compagnie de la direction madrilène. Attendu par de nombreux journalistes devant le restaurant espagnol, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est vu tendre un micro accompagné d’une série de questions ne concernant que la situation d’un seul homme : Kylian Mbappe. Le brésilien s’est ainsi montré détendu et s’est contenté de répondre : « On ne parle pas de Mbappé (…) on est tranquilles« . Dans un second temps, Florentino Pérez a – selon RMC Sport – rejoint le restaurant dans une ambiance « beaucoup plus calme« . Balle au centre, le match est lancé.