Ce que dit la presse espagnole avant Real Madrid / PSG

Après trois semaines d’attente, le Real Madrid et le PSG s’affrontent – au Stade Santiago Bernabéu – à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions (ce mercredi à 21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Et à quelques heures de cette rencontre capitale pour les deux formations, la presse espagnole croit à un renversement de situation des Merengue, après leur défaite 0-1 au match aller.

Pour le quotidien AS, le Real Madrid aura 90 minutes pour renverser un score défavorable, qui pourrait également avoir des conséquences sur l’avenir de Kylian Mbappé. Toujours d’après le journal, les joueurs merengue pourront compter sur le public du Santiago Bernabéu qui aura pour rôle de faire vivre l’enfer et le trac (miedo escénico) aux joueurs parisiens. Pour rappel, le stade est en rénovation et le Real pourra compter sur plus de 60.000 spectateurs. De leur côté, les Rouge & Bleu seront soutenus par 1.800 supporters, dont 600 ultras. Le quotidien rappelle que Kylian Mbappé a bien récupéré de son coup tandis que Toni Kroos est pressenti pour être titulaire.

Sur son site internet, le journal rapporte que Carlo Ancelotti a profité des trois derniers matches pour exercer un pressing plus agressif. « C’est ainsi que Madrid jouera pour chercher à marquer rapidement. » Et le public aura également son rôle à jouer. Depuis de nombreux jours, les joueurs font appel au soutien de leurs fans. « Le public a toujours été le carburant de certains matches retours qui sont plus dans la mémoire que dans le présent. »

De son côté, Marca espère voir la véritable âme du Real Madrid pour ce match retour face aux Parisiens. « Le roi d’Europe est à la recherche d’une de ses nuits magiques face au puissant PSG. » De plus, tous les regards seront tournés sur la présence de Kylian Mbappé. Sur son site internet, le journal madrilène oppose « le Roi d’Europe » au « club État. » Un match capital pour l’équipe merengue qui « risque son avenir face à un club dont le rêve est de changer le statu quo du football. » Le club français est notamment considéré comme « le modèle de l’assaut contre l’élite des clubs qui ont dominé le football européen pendant des décennies, avec le Real Madrid comme le plus honorable de cette haute société sélecte. » Alors que les relations entre les clubs étaient fluides par le passé, le projet de SuperLeague européenne a créé des tensions entre les dirigeants. Marca poursuit dans son arrogance en expliquant que « le PSG a passé des années à essayer de réaliser au moins une fois ce que le Real Madrid a réalisé jusqu’à 13 fois. »

Pour Mundo Deportivo, une finale avant l’heure va se disputer au Santiago Bernabéu, ce mercredi 9 mars, entre le Real Madrid et le PSG. Victorieux au match aller, les Rouge & Bleu partent avec une longueur d’avance avant cette confrontation retour. « Celui qui tombe en Ligue des champions va avoir une fin de saison très longue et avec des rumeurs constantes pour la saison prochaine », rapporte le média catalan. Enfin, Sport titre « à l’assaut du Bernabéu » et précise que « le PSG de Messi et Mbappé veut se servir de la victoire du match aller pour éliminer la Casa Blanca dans son stade. »