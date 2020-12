Le PSG entame des moments importants en cette fin d’année 2020 avec le match contre l’Istanbul BB mardi soir (21 heures) pour valider sa qualification en huitièmes de finale en Ligue des Champions puis quatre matches importants en Ligue 1 (notamment Lyon et Lille) pour finir la première partie de saison 2020-2021 en tête de la Ligue 1 avec pourquoi un matelas plus confortable. Avant le match contre Montpellier, Leonardo a fait un point sur les dossiers chauds des Rouge & Bleu au micro de Laurent Paganelli sur Canal Plus.

Le PSG monte en puissance

Leonardo :”Je pense que l’on monte en puissance et on peut le voir et le plus important c’est ça. Dans les moments difficiles on était-là. Mais là, c’est le moment d’être concentré. On a un championnat très compliqué, on n’a que deux points d’avance sur six équipes. C’est très bien pour la Ligue 1 mais on doit rester concentré. Et après on a un match mardi en Champions League. On n’est pas encore qualifié, on a déjà vu beaucoup de choses lors des dernières journées de phase de poules. On reste concentré, on fait notre jeu et je pense que l’on est là, ça se sent que l’on est là.”

Messi

Leonardo : ” C’est un journaliste argentin et c’est normal que quand tu fais une interview en Argentine tu parles de Messi. Je pense que l’on doit garder le respect. Messi est un joueur de Barcelone. Quand on touche à nos joueurs on n’est pas content alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n’est pas le moment de parler de mercato. On est très content de l’effectif que l’on a. Aujourd’hui, on a beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone mais ce n’est pas le moment de parler de ça. On pense à notre saison, la fin de ce premier semestre qui a été très compliqué. On doit penser à notre objectif de qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions et en Ligue 1 où on souhaite garder notre place.“

La prolongation de Mbappé

Leonardo : “On parle et on a envie de parler et je pense que lui aussi. Je pense que c’est le moment de parler et d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. On parle tranquillement et cela avance bien. On a fait des pas en avant par apport à il y à 10-15 jours et on va continuer.”