Leonardo sur le point de trouver un nouveau challenge

Démis de ses fonctions de directeur sportif le 21 mai dernier, Leonardo serait déjà sur les tablettes d’un club. S’il n’est plus dans la direction du PSG depuis le dernier match de la saison 2021-2022, le brésilien pourrait rebondir plus vite que prévu. En effet, par le biais de son président, Valence serait intéressé par l’idée de s’attacher les services de Leonardo. Le club de Liga aurait intensifié les discussions avec le désormais ancien directeur sportif du PSG afin de le convaincre. Le Parisien souligne que malgré ces discussions, il reste un rôle à définir qui pourrait aller « d’un simple rôle de représentation auprès des instances, de la Liga et des médias, jusqu’à un poste plus classique de directeur sportif« .

Des arguments de poids

Le président de Valence, Peter Lim, entretient de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi notamment depuis le transfert de Guedes, ce qui pourrait faciliter l’arrivée de Leonardo. La récente nomination de Gattuso en tant qu’entraîneur de Valence pourrait également être un argument de poids pour le dirigeant brésilien, tant les deux hommes ont travaillé ensemble à l’AC Milan. L’agent vedette qu’est Jorge Mendes entretient de bonnes relations avec Leonardo et le club de Valence, ce qui pourrait également faciliter les discussions et une arrivée.