L’annonce a eu l’effet d’une véritable bombe. Ce samedi en début de soirée, le PSG a officiellement annoncé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Alors qu’il semblait promis au Real Madrid depuis de plusieurs mois, l’international français a finalement décidé de poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu. Un choix qui devrait marquer le début d’une révolution interne au sein du PSG.

Leonardo ne sera plus le directeur sportif du PSG

Et comme évoqué depuis de nombreux jours, les avenirs de Mauricio Pochettino et Leonardo sont plus qu’incertains chez les Rouge & Bleu. Concernant le Brésilien, le doute n’est plus permis. Il ne sera plus le directeur sportif du PSG la saison prochaine. Une information rapportée par les journalistes Saber Desfarges, Loïc Tanzi et Julien Maynard, et que nous sommes en mesure de vous confirmer. Le média sportif rapporte que « Leonardo a appris ce samedi soir qu’il ne serait plus directeur sportif du PSG dans les jours à venir. » Le même sort est réservé à son adjoint, Angelo Castellazzi.

Luis Campos en pôle position

De son côté, Foot Mercato confirme la piste Luis Campos pour remplacer Leonardo. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité plus tôt dans la soirée, le dirigeant portugais est en pôle position pour occuper ce rôle de directeur sportif. « L’ancien homme fort du mercato de Monaco et du LOSC est très apprécié par l’entourage de Mbappé, qui est à leurs yeux le maillon fort qui manque au PSG pour aider le club à enfin gagner la Ligue des Champions », rapporte FM. De son côté, l’ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique, est toujours lié aux Rouge & Bleu, précise Foot Mercato. « Il a d’ailleurs aidé les dirigeants qataris à finaliser la prolongation de Kylian Mbappé, et est lui aussi ouvert à l’idée voir Luis Campos renforcer le PSG. » Pisté par le Real Madrid il y a quelques semaines, le Portugais de 57 ans possède déjà quelques partisans à sa venue au sein du club et le dossier est considéré comme en très bonne voie ces dernières heures.