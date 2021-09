Lepetit : « Le PSG et City ont bâti un business model »

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG et Manchester City s’affrontent dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce match est aussi une rencontre entre des propriétaires qataris et émiratis. Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges, a évoqué le business model des deux clubs.

« Il est souvent reproché à Manchester City comme au Paris Saint-Germain de n’avoir aucun business model, et de vivre uniquement sur les investissements de leurs actionnaires de référence. Que ce soit QSI et l’État du Qatar d’un côté, ou les Emirats arabes unis de l’autre. Mais je trouve que c’est un raccourci, puisqu’on a quand même deux clubs qui ont bâti un business model, notamment en construisant des grandes marques internationales, en sortant de leur seul marché domestique pour être présents sur tous les continents, défend Lepetit pour RMC Sport.

L’économiste qui a ensuite évoqué les stratégies différentes des deux clubs. « Après, on a deux stratégies différentes sur la façon de parvenir à ce résultat. Côté PSG, on a un investissement de QSI qui a été concentré sur Paris – le club de Paris et la ville de Paris. Ils ont joué sur ce côté « Paris ville-monde », sur le très grand luxe, et la grande performance en recrutant quelques-uns des meilleurs footballeurs de la planète. Et de l’autre côté, on a Manchester City qui, via City Football Group, a créé une grande plateforme de clubs. Aujourd’hui, on a plus de dix clubs qui sont dans l’escarcelle des Emirats arabes unis, eux aussi présents sur tous les territoires.«