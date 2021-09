Di Maria, Messi et Paredes convoqués avec l’Argentine

Le PSG a encore deux matches à jouer – Manchester City demain et Rennes dimanche – avant une nouvelle trêve internationale. Cette dernière devrait concerner beaucoup de joueurs du club de la capitale. Après le Brésil, c’est au tour de Lionel Scaloni – le sélectionneur de l’Argentine – de dévoiler sa liste. Et sans surprise, Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes ont été convoqués. Les trois joueurs du PSG affronteront le Paraguay le 8 octobre (1h heure française), l’Uruguay le 11 octobre (1h30 heure française) et le Pérou le 15 octobre (1h30 heure française).

La liste de l’Argentine