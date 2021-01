Layvin Kurzawa a réalisé des performances en dent de scie depuis son arrivée au PSG à l’été 2015 (139 matches). Le latéral gauche (28 ans) avait du mal à enchaîner les belles performances et a souvent été blessé. Il n’arrivait pas aussi à se défaire de la concurrence (Maxwell, Juan Bernat). En fin de contrat le 30 juin dernier, tout le monde pensait qu’il allait quitter le PSG libre. Mais quelques jours avant la fin de son contrat, il a prolongé de quatre ans à la surprise générale. Après un début de saison compliqué, avec notamment la bagarre générale lors du Classico qui lui a coûté six matches de suspension, l’international français semble avoir la confiance de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Il est titulaire depuis trois matches et réalise des bonnes performances, avec notamment le but de la victoire contre Angers (0-1) ou bien encore son retourné magnifique contre Montpellier qui aurait mérité mieux. Pour l’Equipe, Layvin Kurzawa “a fini par comprendre qu’il lui faudrait travailler plus pour rejouer plus, dans un club comme le PSG […].Mais son côté insaisissable restera le fil rouge de sa carrière.” Le quotidien sportif estime que Kurzawa a gagné en fiabilité défensive même s’il “peut encore déplorer quelques moments d’égarement, comme lorsqu’il répond aux provocations des bancs adverses.“