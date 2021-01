Si Kylian Mbappé concentre actuellement les attentions, il y a d’autres joueurs au PSG. Comme Layvin Kurzawa (28 ans) qui semble sur une pente ascendante. Le latéral gauche retrouve même des sensations offensives. Il a marqué d’une reprise de volée à Angers, il a trouvé la barre sur un retourné magistral contre Montpellier. Va-t-on enfin voir le Layvin Kurzawa qu’on escomptait ? Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris, ne l’exclut pas. Il l’a dit ce dimanche matin sur les ondes.

“Kurzawa, il est parfois détesté, quelques fois surprenant. Il fait partie des joueurs qui ne trouvent pas leurs marques au PSG. Je parle du terrain parce qu’en dehors je ne m’inquiète pas, il y a tellement de tentations… Mais je pense que l’arrivée de Pochettino peut changer la donne. On parlait il y a peu des effets du changement d’entraîneur sur les joueurs. Je pense que ça peut avoir un effet bénéfique sur lui. L’approche et le management de l’entraîneur peuvent lui permettre de s’imposer enfin. Il y a un exemple criant avec Serge Aurier qui a eu Pochettino à Tottenham. Il a réussi à le canaliser, à le cadrer. Ainsi il a trouvé ses marques en Premier League. Pour Kurzawa, il n’a jamais été question d’un manque de qualités. Elles rentrent même dans les plans de Mauricio qui veut des latéraux haut sur le terrain. Contre Angers, Kurzawa a été l’auteur d’une bonne prestation et du but décisif. Vendredi soir, contre Montpellier, il a fait un gros match et il nous a gratifiés d’un retourné sur la transversale. Il monte en puissance je trouve. Il semble enfin décidé à exploiter l’opportunité qui s’offre à lui. Depuis 2015, il n’a fait qu’une vingtaine de matches par saison. Ce n’est pas assez. Le manque de sérieux et les blessures l’ont éloigné des terrains. Il a une chance avec Pochettino de rebondir. Kurzawa peut retrouver le rang qu’on lui destinait au sortir de Monaco. C‘est le moment pour lui et le PSG qui l’a fait resigner pour quatre ans. Soit il s’impose, soit il va devoir partir.”