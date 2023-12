Les 5 moments forts d’Hakimi au PSG

A l’occasion de la rencontre face au LOSC (1-1), Achraf Hakimi a disputé son centième match avec le Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’international marocain d’accorder un entretien au média officiel du club de la capitale afin de se remémorer ses cinq moments marquants.

Achraf Hakimi est le quatrième joueur le plus utilisés par Luis Enrique depuis le début de la saison, et a revêtu la tunique Rouge & Bleu pour la centième fois de son aventure au PSG le 17 décembre dernier face au LOSC (1-1). A cette occasion, le numéro 2 parisien a accordé un entretien à PSG TV afin de revenir sur les 5 moments les plus marquants depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

1

« Je pense que le premier moment dont je me souviens bien c’est mon premier match en championnat. On a joué à Troyes et j’ai marqué mon premier but avec Paris. C’était un magnifique début et c’était très spécial pour moi. Le fait de très bien commencer avec sa nouvelle équipe te donne confiance« .

2

« Mon deuxième moment marquant ? Mon premier but avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C’était il n’y a pas très longtemps, face à Dormtund. Un match très spécial contre un de mes anciens clubs. J’ai marqué mon premier but en Champion’s League avec Paris. C’est une sensation incroyable, l’ambiance, les supporters, cette compétition avec un groupe difficile, et c’était important d’aider l’équipe avec un but« .

3

« Je pense que mon troisième moment marquant c’est mon premier but au cours d’un Classique. C’est des moments dont tu te rappelles toute ta vie. Pour les supporters et tous les fans de Paris, ce type de match c’est spécial pour tous les Parisiens. Marquer dans un Classique, tout le monde s’en rappelle et c’était aussi une grande victoire, à la maison, et c’était pas un but normal, un but sur coup-franc, c’est spécial aussi en plus« .

Les buts sur coups-francs

« C’est une chose que j’essaye de travailler à l’entraînement. J’aime bien marquer sur coup-franc, même si c’est une chose qui n’est pas facile à faire, et quand tu y arrives, c’est unique« .

4

« Le quatrième moment ? Mon premier titre avec le Paris Saint-Germain. On l’a gagné à la maison, on a célébrer contre Metz, c’est un moment spécial d’avoir gagné mon premier titre avec ce maillot. C’est un plaisir d’entrer dans l’histoire d’un grand club comme le Paris Saint-Germain. J’espère continuer à faire l’histoire avec ce maillot« .

5

« Le dernier moment c’est un moment aussi pour le contexte du match, les supporters, l’ambiance, c’était un match spécial qu’on a joué contre le Real Madrid (huitième aller 21/22 ; victoire 1-0) à la maison. Le moment où Kylian marque à la dernière minute. Un match spécial, un grand match, il marque à la dernière minute, un match unique« .