Actuellement en vacances, les joueurs du PSG ont droit à une coupure qui se doit d’être salutaire. Cette période est censée permettre de recharger les accus. Elle se poursuivra jusqu’à dimanche prochain puisque la date de reprise de l’entraînement est inchangée. Pas de trêve hivernale en revanche pour le Barça, adversaire européen du PSG le 16 février et le 10 mars. Faisons un point sur les agendas des deux adversaires.

Dix à onze matches sont au programme des Azulgrana. Neuf pour le PSG de Mauricio Pochettino. Aujourd’hui (19h15, beIN Sports 2), les Catalans (5e de laLiga) recevront Eibar (17e) avant d’aller dimanche (3 janvier) chez la lanterne rouge (21h), Huesca. Trois jours plus tard (le 6 janvier), les Azulgrana iront à Bilbao (10e de laLiga). Puis ce seront des déplacements à Grenade (9/1), à Cordoue (contre la Real Sociedad pour une demi-finale de la Supercoupe d’Espagne) le 13 janvier, et à Elche (24/1). Cinq déplacements de rang déjà programmés donc. Entre temps, le Barça aura potentiellement joué le 17 janvier au stade La Cartuja de Séville la finale de la Supercoupe d’Espagne en mode Final Four. Bref, l’agenda du FC Barcelone est assez infernal. Une bonne nouvelle pour le PSG. En revanche, les oppositions en Liga ne sont pas très relevées (Eibar, Huesca, Bilbao, Grenade, Elche, Betis et Alavès). Pour Paris les adversaires ne sont pas des plus musclés non plus (ASSE, Brest, Angers, Lorient, Nîmes, Nice) si ce n’est qu’il faudra jouer deux fois l’OM (Trophée des champions plus L1) et à la limite se méfier de Montpellier au Parc des Princes.

Les agendas croisés du PSG et du Barça