Quatre équipes (le PSG, le LOSC, l’OL et l’AS Monaco) en quatre points après 30 journées, la Ligue 1 Uber Eats est serrée comme rarement. La course au titre comme au podium est intense. Il y aura un grand gagnant (sacré champion de France) et un grand perdant, celui qui se retrouvera en Europa League. Dans cette saison de L1 où Nantes gagne au Parc des Princes et Nîmes à Pierre-Mauroy, examiner le calendrier à une portée relative. D’autant plus que le PSG est lui toujours européen, et s’attaque à des quarts de finale d’UCL contre le FC Bayern. Mais on peut toutefois tenter des projections “sur le papier”. Subjectivement, on peut avoir la sensation que les dernières journées (voir ci-dessous) sont plus favorables à Monaco et au PSG qu’à Lille et Lyon. Metz et Lens seront des arbitres. Les 34e et 35e journées proposent des Lyon/Lille et Monaco/Lyon. Autant dire que les Gones joueront gros à ce moment de la saison. Le sprint final commence dans huit jours. Le samedi 3 avril, les quatre adversaires seront sur le terrain, avec un PSG/Lille, quatre jours avant le rendez-vous du FC Bayern.