Toril : “Il a été difficile à Jesé de trouver sa place au PSG”

Peu d’entraîneurs connaissent Jesé comme le connait Alberto Toril. Le technicien l’a dirigé pendant trois saisons à la Castilla (formation du Real Madrid) quand on imaginait le Canarien un jour Ballon d’or. Aujourd’hui, l’attaquant de 28 ans est à Las Palmas (LaLiga 2) après de multiples échecs au PSG et en prêt. Alberto Toril, dans une interview à Goal, explique que son départ de Madrid a été un mauvais déclic pour Jesé… “Au PSG, il lui a été difficile de trouver sa place, de retrouver le niveau qu’il avait auparavant. Il a eu une infection alors qu’il soignait de son genou, ce qui a rendu le protocole anormal. Quand tu n’as pas joué depuis longtemps, ça te coûte cher. Quand il a quitté Madrid, sa vie a changé, avec d’autres intérêts comme la musique. Cela a commencé à le détourner du football, cela l’a conduit à la position dans laquelle il se trouve actuellement.” Et à en faire certainement le pire des transferts dans l’histoire du PSG. Jesé avait été acheté 25M€ au Real Madrid.