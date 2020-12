La campagne pour les élections à la présidentielle du FC Barcelone bat son plein. Le nouveau président des Blaugrana sera connu le 24 janvier prochain. Et à quelques semaines de cette élection, les candidats y vont tous avec leurs promesses. Et très souvent, ils évoquent Neymar et un possible retour au Barça. Certains sont pour d’autres contre. Mais un autre joueur du PSG intéresserait l’un des candidats. En effet, Emili Rousaud a fait savoir qu’il aimerait faire venir Kylian Mbappé et Erling Haaland en Catalogne s’il était élu président du FC Barcelone rien que ça. Ce dernier qui avait déjà annoncé son souhait de faire revenir Neymar il y a de ça un mois. Emili Rousaud semble un peu trop rêveur puisque avec la pandémie du Coronavirus, les comptes du Barça – qui n’était pas au top même avant la crise – ne pourront pas supporter trois transferts de cette envergure.

De son côté Agusti Benedito ne se fait pas d’illusion sur un possible retour de Neymar en Catalogne dans un futur proche. “Voyons comment ça se passe avec le Covid-19 ! Mais je ne suis pas sûr qu’il puisse y avoir un accord ni en 2021 ni en 2022, lance le candidat à la présidence dans des propos relayés par Goal. Je ne pense pas que ce soit le moment de signer ce genre de joueur et je ne suis pas pour. Je pense que le Qatar le laissera partir non plus. Ils organisent la Coupe du monde, l’investissement est énorme, ils ont un club de haut niveau du football mondial comme le PSG et je pense que non seulement ils essaieront de garder ce genre de joueurs, mais qu’ils iront aussi chercher de nouvelles recrues. Je pense que cet été, nous serons plus concentrés sur le fait de convaincre Messi de rester que sur le retour de Neymar.“