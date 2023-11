Les chiffres à retenir avant PSG / Newcastle

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG jouera une rencontre capitale face à Newcastle en Ligue des champions. Voici quelques chiffres à retenir avant ce match.

Le PSG joue une partie de son avenir européen ce mardi soir au Parc des Princes. Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG peut directement se qualifier en cas de victoire face à Newcastle, conjuguée à un non-succès de l’AC Milan contre le Borussia Dortmund. Tout autre résultat pourrait mettre les Rouge & Bleu dans une position inconfortable lors de la dernière journée sur la pelouse du BVB. Et avant cette rencontre importante face à la formation anglaise, le club parisien a partagé quelques chiffres sur son site officiel.

Mbappé sur une belle série au Parc des Princes

Ce mardi soir, les Rouge & Bleu vont disputer leur 260e match en Coupes d’Europe pour un bilan 135 victoires, 57 nuls et 67 défaites. En Ligue des champions, ce bilan est de 79 victoires, 27 nuls et 41 défaites. Le club parisien va également jouer son 14e match européen face à un club anglais au Parc des Princes : Arsenal (2 matches), Chelsea (4 matches), Liverpool (2 matches), Manchester City (3 matches) et Manchester United (2 matches). Et le bilan est assez partagé avec 5 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Face aux Magpies, le PSG devra impérativement mettre le feu au Parc des Princes. Les champions de France en titre restent sur au moins un but inscrit sur leurs 48 derniers matches de poule en Ligue des champions. La dernière rencontre sans but remonte au 3 novembre 2015 (1-0 face au Real Madrid).

🔴 Le groupe parisien pour affronter Newcastle avec la confirmation du retour de Marco Asensio ✅🇪🇸

Ethan Mbappé est bel et bien avec les U19 pour disputer la Youth League ✨#PSGNEW pic.twitter.com/KExs6xL0T2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 28, 2023

Pour ce match à enjeu, le club de la capitale compte s’appuyer sur Kylian Mbappé. L’international français est tout simplement le meilleur buteur du PSG en Coupes d’Europe avec 36 réalisations, devant Edinson Cavani (30). De plus, le numéro 7 des Rouge & Bleu brille souvent au Parc des Princes. Lors de ses huit derniers matches où il était titulaire dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, Kylian Mbappé a inscrit au moins un but (RB Leipzig, Club Bruges, Real Madrid en 2021-2022, Juventus Turin, Benfica Lisbonne, Maccabi Haïfa en 2022-2023, Borussia Dortmund et AC Milan en 2023-2024), rapporte le site officiel du club. L’attaquant parisien, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, devra donc jouer à la perfection son rôle de leader dans cette rencontre capitale.