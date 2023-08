Les chiffres astronomiques du transfert de Neymar

Le PSG va bel et bien tourner la page de son histoire avec Neymar, et les premiers chiffres autour de l’opération entre le club de la capitale et Al-Hilal tombent. Un transfert qui semble-t-il arrangera tout le monde … .

La fin semble actée entre le Paris Saint-Germain et Neymar. Le club de la capitale, désireux de se séparer de sa star brésilien depuis quelques temps, a réussi son coup, avec plus de réussite qu’espérée. En effet, après six années sous les cieux parisiens, le meneur de jeu devrait prendre son envol et entamer un nouveau chapitre de sa carrière en Arabie Saoudite, nouvelle place centrale du football mondiale. A 31 ans, Neymar est sur le point de s’engager avec le club d’Al-Hilal à en croire les derniers échos de la presse qui affirment que la traditionnelle visite médicale s’est tenue ce lundi, et que le joueur est attendu cette semaine dans le pays du Gofle. Avec son nouveau club, le Brésilien devrait porter le numéro 10. Concernant l’aspect financier, les premiers chiffres tombent et le Paris Saint-Germain comme Neymar semble s’y retrouver.

Neymar à Al-Hilal : « Here We Go » pour quasiment 100 M€ !

Au cours de l’été 2017, Neymar a été transféré du FC Barcelone au PSG contre 222 millions d’euros, soit la somme de sa clause libératoire. Après six saisons en Rouge & Bleu, la star brésilienne est sur le point de rejoindre Al-Hilal contre 100 millions d’euros. Cependant, les dirigeants parisiens peuvent espérer en tirer plus de cette opération. En effet, selon Andres Onrubia, correspondant pour AS à Paris, le club de la capitale s’attend à recevoir entre 120 et 130 millions d’euros au total, grâce à des bonus facilement atteignable (matchs joués, buts marqués …). Avec des bonus plus difficilement atteignables, le transfert pourrait atteindre les 140 millions d’euros.

Si le PSG s’y retrouve financièrement, Neymar aussi. En effet, si le salaire du Brésilien oscillait entre 30 et 35 millions d’euros, ses émoluments passeraient en Arabie Saoudite à un montant entre 200 et 300 millions d’euros étalés sur deux ans selon Foot Mercato. Par ailleurs, la star brésilienne devrait avoir la main sur ses droits à l’image.