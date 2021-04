Les chiffres avant PSG / Bayern

Ce soir (21h sur RMC Sport 1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Bayern dans le cadre du quart de finale retour de l’UEFA Champions League. Victorieux à l’aller (3-2), les joueurs de Mauricio Pochettino auront pour objectif de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Et à quelques heures de cette affiche européenne, le club de la capitale a livré quelques statistiques via son site internet.

Les deux clubs vont se rencontrer pour la 11e fois en coupes d’Europe pour un bilan à l’avantage du PSG : 6 victoires et 4 défaites. Le club allemand devient par la même occasion le deuxième adversaire qui a croisé le plus souvent les Rouge et Bleu en Europe, devant le Real Madrid (10) et derrière le FC Barcelone (13). Face aux clubs allemands, le PSG reste invaincu au Parc des Princes avec un bilan de 8 victoires et 1 nul en 9 rencontres. De son côté, le FC Bayern s’est toujours incliné dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud avec 4 défaites pour 1 but inscrit et 9 encaissés. Les Parisiens ont notamment marqué minimum un but à chaque match de Ligue des champions à domicile depuis octobre 2015 (0-0 face au Real Madrid), soit 24 matches d’affilée avec minimum 1 but au Parc des Princes.

En cas de qualification pour les demi-finales, le PSG deviendrait “le troisième club français à atteindre ce niveau de la compétition deux années de suite, après Saint-Etienne (1974-1975 et 1975-1976) et Marseille (1989-1990 et 1990-1991)”, rapporte le PSG sur son site officiel. Enfin, le PSG pourra compter sur son duo Neymar Jr-Kylian Mbappé. En effet, les deux joueurs sont impliqués dans 20 des 21 derniers buts du PSG en Ligue des champions : 8 buts et 3 passes décisives pour Mbappé, 6 buts et 3 passes décisives pour Neymar.