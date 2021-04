Neymar : “Je dois à Mbappé mon bonheur d’être ici”

Dans son édition de demain, France Football réalise un dossier sur Neymar. Dans ce dernier, il est expliqué pourquoi le numéro 10 parisien veut rester au PSG dans un vestiaire qu’il adore n’en déplaise aux rumeurs qui le renvoi au FC Barcelone. Dans FF, l’attaquant (29 ans) s’est également montré dithyrambique sur son compère de l’attaque, Kylian Mbappé.

“Il m’a beaucoup appris sur la manière « d’être français »… Il m’a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation, et, par conséquent, mon bonheur d’être ici, louange Neymar dans l’hebdomadaire. Ensuite, j’ai eu, bien sûr, l’occasion de le voir s’entraîner, d’observer sa vitesse, son répertoire de dribbles, son intelligence et de constater son humilité pour continuer à évoluer. Là, je me suis dit : “lui, c’est notre golden boy ! La vitesse seule ne veut rien dire. Il faut être intelligent pour l’utiliser correctement et Kylian l’est. Il est non seulement très intelligent et rapide, mais il possède en plus un énorme répertoire de dribbles.”

Un dossier à lire en longueur dans le France Football qui sort demain en kiosques.