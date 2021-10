Les chiffres clés après la victoire en fin de match du PSG

Le PSG a renoué avec le succès hier soir contre Lille dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 (2-1). Mais encore une fois, les Parisiens ont dû attendre la fin du match pour s’offrir leur 10e victoire en championnat cette saison. Comme rapporté un peu plus tôt dans l’après-midi, le PSG a glané 8 points après la 85e minute cette saison. C’est cinq de plus de tout autre équipe rapportent les Rouge & Bleu sur leur site internet. Au Parc des Princes, le leader de la Ligue 1 reste sur 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Dans son antre, le PSG reste aussi sur neuf victoires de suite en Ligue 1.

Côté statistique individuel, Angel Di Maria a marqué son 53e but en Ligue 1. Il a marqué 51 buts du pied gauche et 2 buts de…la tête. Buteur, Marquinhos a marqué son 18e but en Ligue 1. C’est le sixième sur une passe décisive d’El Fideo. Sur ses 18, il n’a marqué « que » quatre buts dans le jeu. La dernière fois, c’était le 12 janvier 2019 contre Amiens. Lille est l’adversaire préféré du capitaine parisien. Il est impliqué sur trois buts contre les Lillois avec deux buts et une passe décisive. Passeur décisif pour l’Argentin, Neymar est impliqué sur 12 buts en Ligue 1 en 2021 (7 buts, 5 passes décisives). Seul Kylian Mbappé fait mieux (27 buts). Enfin, Juan Bernat, Ander Herrera et Mauro Icardi ont joué leur 50e match en Ligue 1.