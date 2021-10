Marquinhos a une nouvelle fois été très bon ce soir dans la défense du PSG (noté 7 par la rédaction de CS). Le capitaine parisien a aussi lancé la révolte en égalisant contre Lille ce soir (2-1). Le Brésilien a aimé la deuxième mi-temps de son équipe et le caractère affiché.

« C’est important de savoir que l’équipe se donne à fond jusque dans les dernières minutes. Même si on a mal commencé, c’était un début de match difficile. Il y a eu deux mi-temps complètement différente. La première mi-temps, on a eu un peu de difficulté. En deuxième, on a mieux géré le match, salue Marquinhos au micro de PSG TV. On avait plus de possessions, on a eu plus d’occasions. Le score est à l’image du match. Une meilleure première mi-temps pour Lille et le 2-1est mérité. On savait que Lille était une bonne équipe. Ils ont été champions la saison dernière, ce n’est pas par hasard. Ils ont des bons joueurs qui nous ont fait mal en première mi-temps. Ils nous ont fait mal en contre-attaque en première mi-temps. En deuxième mi-temps on a mieux géré, on était mieux placé pour les pertes de balles et être tout de suite au pressing et c’est ça qui a fait la différence en seconde mi-temps.«