Ollé-Nicolle : « Faire un gros match pour se remettre dedans »

Après la trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvent la D1 Arkema avec un déplacement à Dijon demain après-midi (12h45). Les Parisiennes ont remporté leurs six premiers matches de la saison en championnat sans encaisser de but (pour 20 buts marqués). À la veille de cette rencontre contre le quatrième du championnat, Didier Ollé-Nicolle veut poursuivre cette série de victoires pour rester en tête de la D1 Arkema.

« Notre idée c’est d’être infaillible et de rester invaincues en championnat. Dijon puis l’UEFA Women’s Champions League cette semaine, existant ? Oui, pour tout le groupe. Entre le moment de découverte avec un effectif qui a changé, le stage aux États-Unis qui a tout lancé en termes d’état d’esprit, on savait que le mois de novembre pourrait être une période excitante et très importante mais pour ça il fallait être performant jusqu’ici, lance l’entraîneur parisien pour PSG TV. On a bien joué jusqu’ici et ça nous donne le droit et l’obligation d’élever notre niveau. Quand on joue Lyon à l’extérieur ou le Real Madrid au Parc des Princes on sait que ce sont des gros matches mais on verra ça à partir de dimanche soir. Là, on a trois jours pour bien préparer ce match de championnat avec tout le respect de notre adversaire. […]Sur ce match face à Dijon on devra faire un gros match pour se remettre tous ensemble dedans. »