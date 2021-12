Les chiffres colossaux du PSG suite à l’arrivée de Messi

Le PSG a fait trembler le monde du football et du sport en général l’été dernier en faisant signer la légende argentine, Leo Messi. L’arrivée de l’international argentin aura fait passer le club de la capitale dans une autre sphère encore. Comme le révèle le journal Le Figaro, si son salaire pharaonique peut représenter « un poids écrasant » (30 millions d’euros par saison jusqu’en 2023 avec une saison optionnelle supplémentaire), l’Argentin de 34 ans reste un « formidable aimant à sponsors et une star qui fait énormément vendre ». Depuis que la Pulga est devenu un joueur Rouge & Bleu, le club de la capital a « généré des contrats en fortes hausse, un gain à hauteur de… 800% pour les places au stade mais aussi plus de 20 millions de fans supplémentaires sur les réseaux sociaux avec une croissance d’environ 1 million d’abonnés par semaine… » On rappelle qu’avec 116,2 millions de suiveurs sur toutes ses plateformes sociales, le PSG se classe quatrième des clubs les plus « follows » derrière le Real Madrid (263,8 millions), le FC Barcelone (258,3 millions) et Manchester United (161,1 millions).

Le directeur du sponsoring du Paris Saint-Germain, Marc Armstrong, s’est confié sur cette arrivée qui a complètement tout chamboulé économiquement le club de la capitale.

« Cinq ou six jours avant sa signature, j’ai reçu un appel de Nasser al-Khelaïfi me confiant qu’il y avait la possibilité qu’on signe Messi. Nous avons tout de suite posé les chiffres sur la table et travaillé sur la possibilité de finaliser. (…) À son arrivée. nous aurions pu conclure une centaine de contrats dans les semaines ayant suivi le transfert qui nous a projetés à un niveau supérieur, alors que nous avions déjà dans notre équipe les deux joueurs les plus chers de l’histoire, Neymar et Mbappé. Pour le PSG, la mission consiste désormais à faire les bons choix avec ces prix revus à la hausse. »