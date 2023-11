Les chiffres et statistiques à retenir avant Reims / PSG

Le PSG se rend sur la pelouse d’Auguste Delaune pour y défier le Stade de Reims ce samedi (17h00, 12e journée de Ligue 1). Une confrontation qui réussit généralement plutôt bien aux Parisiens.

Alors que la défaite concédée du côté de San Siro a rabattu quelques cartes en Ligue des Champions, le PSG retrouve la Ligue 1 avant que la trêve internationale ne reprenne ses droits. À cette occasion, les Rouge et Bleu se frotteront au Stade de Reims, 4e au classement avant le coup d’envoi, en marge de la 12e journée. Et en cas de succès, le club de la capitale pourrait s’octroyer le trône de leader au dépend d’un OGC Nice tenu en échec par Montpellier (0-0).

👕 Le PSG arborera son maillot Third, orné du Bleuet de France en ce week-end de commémoration du 11 novembre, pour affronter le Stade de Reims ⚫️🔘#SDRPSG pic.twitter.com/6QrNuX5Eqz — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 11, 2023

Un passif qui parle en faveur du PSG

Via son site officiel, le PSG a partagé quelques chiffres liés au passif entre ces deux adversaires. Déjà, Paris n’a concédé qu’un but sur ses sept dernières sorties face aux Rémois. Mieux, aucun but n’a été encaissé côté francilien sur les quatre derniers déplacements en Champagne. Kylian Mbappé et ses partenaires restent, en outre, sur 12 rencontres à l’extérieur sans défaite. Plus généralement, ce sera la 32e fois que ces deux équipes se rencontrent. Le bilan est assez nettement en faveur du club parisien avec 15 victoires, 9 nuls et 8 revers.