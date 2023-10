Ce dimanche, en marge de la journée 8 de Ligue 1, le PSG est venu à bout du Stade Rennais dans son antre du Roazhon Park (1-3). Une partie qui a notamment été très symbolique pour un certain Marquinhos.

Si rien de réellement catastrophique n’était à signaler, le PSG se devait tout de même de retrouver le chemin de la victoire après un nul à Clermont et un revers cinglant face à Newcastle. Et finalement, cela a bel et bien été chose faite avec un joli succès 1-3 à la clé du côté de Rennes. Vitinha, Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani ont été les buteurs rouge et bleu du soir, permettant au club de la capitale de monter sur le podium juste avant la trêve internationale.

À voir aussi : Thierry Henry clame son amour pour Warren Zaïre-Emery

🇫🇷 L’arrivée des joueurs parisiens (Mbappé, Dembele, Hernandez, Kolo Muani) à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus 📍 pic.twitter.com/rASto0BAp7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 9, 2023

Marquinhos passe un sacré cap

Et au lendemain de cette précieuse victoire, le PSG, via son site officiel, nous a partagé quelques chiffres liés à cette partie. Une statistique intéressante est notamment à souligner : buteur d’une superbe frappe à l’extérieur de la surface, Vitinha est devenu le quatrième joueur à scorer en-dehors de la zone de vérité. Aucune équipe ne fait mieux depuis l’entame de la saison. Une très bonne chose étant donné que les parisiens n’étaient pas vraiment coutumiers du fait auparavant.

Achraf Hakimi, lui, a également délivré une offrande durant ce match. Il est désormais impliqué sur cinq réalisations en Ligue 1 (3 buts et 2 assists). Aucun défenseur ne fait mieux au sein des cinq grands championnats. Enfin, pour sa part, Marquinhos a pris part à son 416e match sous la tunique francilienne. Le défenseur brésilien rejoint ainsi Marco Verratti comme deuxième joueur le plus capé de l’Histoire du PSG. Seul Jean-Marc Pilorget fait mieux avec 435 matches au compteur. Un record qui devrait donc tomber dans les semaines à venir.