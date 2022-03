Après une importante victoire face à Séville lors du tour précédent, les U19 du PSG retrouvent la Youth League ce mercredi après-midi (14h sur PSG TV Premium, UEFA.tv et beIN SPORTS), au stade Georges-Lefèvre, afin d’affronter Salzbourg en quarts de finale (sur match sec). Et pour atteindre le Final4 de la compétition, Zoumana Camara sera privé de Wilson Odobert, Kaïs Najeh et Xavi Simons, tous suspendus.

Mais, le coach parisien peut compter sur le retour d’El Chadaille Bitshiabu en défense centrale. Au milieu de terrain, Ayman Kari, Warren Zaïre Emery et Edouard Michut sont alignés. Petite surprise en attaque, la titularisation de Nathan Bitumazala aux côtés de Sekou Yansané et Djeidi Gassama. Ismaël Gharbi débute sur le banc.