Les comptes de Newcastle se lâchent sur les réseaux sociaux

Après la lourde défaite parisienne au St James’ Park (4-1) hier soir, Newcastle se paye la tête du PSG et de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.

Quand les actes ne suivent pas les paroles, il faut assumer. Un principe que le pôle communication de Newcastle se met à cœur de respecter. Alors que le PSG va devoir se relever de cette défaite écrasante, les Anglais se lâchent et profitent de la fête pour enfoncer les joueurs parisiens sur les réseaux sociaux. Ce matin, après une belle nuit de sommeil, le compte X (Twitter) de Newcastle réveille les supporters anglais avec une cartouche sur Kylian Mbappé. Avec une photo de la rencontre où Dan Burn et Fabian Schar (les deux buteurs de la rencontre) pointent du doigt l’international français, le club légende : « Deux joueurs sur cette photo ont marqué hier soir.«

Two players in this picture scored last night. 🔥 pic.twitter.com/jD7XFkeRIz