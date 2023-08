Les coulisses de la méthode Luis Enrique au PSG

Depuis le 5 juillet, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. Si le coach espagnol se montre ouvert avec ses joueurs, il peut également se montrer ferme avec ces derniers quand il le faut.

Après la pire saison du PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011, les dirigeants parisiens ont décidé de changer d’entraîneur. Christophe Galtier a été remercié et Luis Enrique a été nommé. Les premiers pas de l’entraîneur espagnol au PSG sont jugés satisfaisants. Les trois matches officiels dirigés par l’ancien sélectionneur de l’Espagne sont plus emballants que les rencontres parisiennes sous Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Selon Le Parisien, « les premiers échos du management de Luis Enrique au Campus de Poissy racontent un entraîneur totalement investi dans sa nouvelle mission et qui a déjà séduit une bonne partie de son effectif. » Pour l’instant, l’effectif comme les dirigeants se disent impressionnés par la méthode Luis Enrique, avance le quotidien francilien.

Des choix forts

« Afin de montrer immédiatement son autorité au groupe, Luis Enrique a choisi les deux premiers matchs de la saison pour envoyer des signaux forts et clairs. » Lors de la première sortie officielle du PSG contre Lorient, il a placé Marquinhos sur le banc. Un choix que le capitaine parisien a appris lors de la causerie. « Une information qu’il a eu du mal à digérer. » En privé, le technicien répète à l’envi qu’il n’y a pas de titulaire indiscutable, avance Le Parisien. Autre exemple, quand il est questionné sur la possibilité de voir Ousmane Dembélé titulaire contre Toulouse. Il avait expliqué que l’international français pouvait commencer la rencontre. Mais le lendemain, l’ailier est remplaçant et il faudra attendre la 51ᵉ minute pour le voir entrer en jeu. « L’idée n’était pas de brouiller les pistes auprès des journalistes, mais bien de montrer que le patron, c’est lui, avec un message du style : « ce n’est pas parce qu’il est prêt qu’il débute. Je décide.«

Il a entériné les départs de Neymar et Marco Verratti

Sur les dossiers du mercato, l’entraîneur du PSG, lors de réunion avec ses dirigeants, il a entériné les départs de Neymar et Marco Verratti. « Il ne s’est pas démonté au moment de leur parler. Face à l’Italien et en présence de Luis Campos, Enrique lui sert un discours musclé. Il passe en revue toutes les dérives connues du « Petit Hibou » (sorties nocturnes, hygiène de vie) et lui lance : « Avec moi, tu ne joueras jamais ! » Aux entraînements ou dans son bureau pour des entretiens individuels, il conserve sa fougue, mettant la pression aux joueurs si la séance manque de peps, si le ballon ne circule pas aussi vite qu’il le voudrait. Très tactile, il sait aussi manier l’humour, enchaînant les blagues pour offrir un visage moins rigide, indique Le Parisien.