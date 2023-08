John Textor confirme des discussions avec le PSG pour Barcola mais…

Avant la fin du mercato, le PSG aimerait recruter Bradley Barcola. Mais Lyon se montre difficile en négociation. John Textor, le propriétaire de l’OL, a confirmé des discussions avec le PSG pour son numéro 26.

Le PSG compte encore renforcer son attaque avant la fin du mercato. Les deux pistes prioritaires se nomment Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pour le premier cité, l’Eintracht Francfort a déjà refusé trois offres et réclame 100 millions d’euros (90 millions plus 10 millions de bonus). L’attaquant est sorti du silence en demandant à ses dirigeants d’accepter l’offre des Rouge & Bleu. En ce qui concerne le Lyonnais, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait partir. Et seul choix pour son avenir se nomme le PSG. Il aurait trouvé un accord pour un futur contrat. Mais Lyon se montre flou dans ce dossier. Pour l’Équipe, John Textor, le propriétaire de l’OL, a confirmé des discussions avec le PSG, mais il estime que les échanges entre les deux parties ne sont pas arrivés à un niveau qui donne envie de le vendre.

« J’ai parlé avec Barcola, il n’a pas demandé à quitter le club »

« Je parle régulièrement avec Nasser sur plusieurs sujets. On a parlé d’un éventuel échange, en lui disant que je n’avais pas besoin d’argent mais de joueurs spécifiques, et on n’a pas trouvé d’accord. Barcola suscite de l’intérêt, et on est dans les derniers jours du mercato. J’ai parlé avec Barcola, il n’a pas demandé à quitter le club, lance Textor. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre. Nous voulons absolument un vestiaire avec des joueurs qui veulent être ici avec nous. […]Aujourd’hui, je n’ai reçu aucune offre pour ce joueur. J’ai juste parlé de lui dans le contexte éventuel d’un échange. Ses représentants disent qu’il veut partir, mais lui ne me l’a pas demandé, il est très correct par rapport à ça. Ses agents, en revanche, demandent ce changement de club.«