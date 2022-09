Les dernières informations après l’entraînement du PSG

Ce lundi matin, le PSG s’est entraîné une dernière fois avant la réception de la Juventus Turin pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un entraînement dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Seule incertitude avant le début de cette séance, la présence ou non de Vitinha sur les pelouses du Camp des Loges.

Vitinha a réalisé une séance individuelle

L’international portugais est sorti sur blessure samedi soir lors de la victoire du PSG contre Nantes (0-3) dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Le lendemain, le milieu de terrain avait passé des examens qui se sont montrés rassurants. L’ancien du FC Porto était bien présent au Camp des Loges mais a suivi dans premier temps un entraînement individuel. Strappé au genou droit, il a ensuite rejoint ses coéquipiers. Christophe Galtier donnera plus de précision sur son numéro 17 lors de sa conférence de presse ce soir (18 heures). Le reste du groupe était également sur les terrains, dont les deux dernières recrues Fabian Ruiz – suspendu contre Nantes – et Carlos Soler, resté sur le banc face aux Canaris et les titis Ayman Kari et Warren Zaire-Emery.