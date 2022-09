Ce samedi, le PSG s’est imposé sans difficulté sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Porté par un grand Leo Messi et un doublé de Kylian Mbappé, le club de la capitale a retrouvé son fauteuil de leader et a préparé au mieux son match face à la Juventus Turin ce mardi en Ligue des champions. Cependant, une mauvaise nouvelle est venue ternir la soirée parisienne : la sortie sur blessure de Vitinha en première période, consécutive à une grosse semelle de Fabio sur le genou du Portugais. Après la rencontre, Christophe Galtier avait voulu se montrer rassurant : « Viti a eu un gros contact, une douleur vive mais sans torsion, sans risque ligamentaire. On pensait qu’il allait pouvoir reprendre mais la douleur était trop vive. Il va désormais passer des examens en espérant que ce ne soit pas trop grave. On verra bien. »

Examens rassurants pour Vitinha

Et au lendemain de ce succès à Nantes, L’Equipe nous apporte des bonnes sur l’état physique de la recrue du PSG. En effet, les examens médicaux de ce dimanche matin sont plutôt rassurants pour l’international portugais de 22 ans. Même si le club parisien préfère encore attendre lundi pour voir l’évolution du genou du joueur, Vitinha « a tout de même de bonnes raisons d’être optimiste » pour la rencontre face à la Juventus Turin ce mardi (21h sur Canal Plus et RMC Sport). Le joueur devrait participer à la séance de veille de match ce lundi. L’occasion pour le staff de voir les sensations du joueur, même si la tendance est plutôt positive, toujours selon L’Equipe. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu tant le Portugais a montré son importance dans l’entrejeu parisien depuis le début de saison.