Les dernières informations autour de Sadio Mané

Le PSG a réussi à prolonger Kylian Mbappé. L’attaquant français est désormais lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Quand son avenir était incertain, le club de la capitale a cherché des possibles remplaçants. Un nom avait été associé au champion de France, Sadio Mané. L’international sénégalais, encore sous contrat jusqu’au juin 2023 avec Liverpool, pourrait quitter les Reds cet été. Il y a quelques jours, la presse allemande expliquait que s’il devait quitter Liverpool, le PSG serait le favori pour sa signature.

Ce mardi matin, Sky Sport Deutschland fait un point sur ce dossier. Le PSG est bien intéressé par Sadio Mané. Mais les discussions ont été menées par Leonardo. Avec le départ du dirigeant brésilien, démis de ses fonctions samedi, ce dossier aurait pris du plomb dans l’aile. Le média allemand explique que le package financier de la prolongation de Kylian Mbappé a aussi eu un impact sur le dossier de Mané. Cette situation favorise des discussions avec le Bayern Munich conclut Sky Sport.

