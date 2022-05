Alors que Mauricio Pochettino est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, l’entraîneur argentin ne devrait pas honorer sa dernière année sur le banc des Rouge & Bleu. Plusieurs noms ont été associés au PSG ces dernières semaines, Antonio Conte, Zinedine Zidane, Ruben Amorim ou bien encore Thiago Motta ou Joachim Löw. Mais l’ancien sélectionneur de l’Allemagne ne devrait pas être le futur entraîneur parisien.

Selon les informations du journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, Joachim Löw ne sera pas le prochain entraîneur du PSG. Les rumeurs autour d’une possible arrivée dans la capitale française sont fausses. Il a bien des offres concrètes sur la table et il les étudie. Le journaliste conclut en expliquant qu’il veut reprendre un club.

Update #Löw: He won’t become the new coach of #PSG. The rumours are not true. He has concrete offers on the table and is sounding them out. He wants to take over a club. @SkySportNews #TransferUpdate 🟨

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2022