Les dernières informations sur Augsbourg, prochain adversaire du PSG

Pour le FC Augsbourg, club de Bundesliga (13e du championnat 2020-21), il y aura un air de Coupe d’Europe mercredi (19h) à jouer le PSG, avec possiblement Sergio Ramos. Le cadre, le stade de la Source à Orléans (billetterie ici), et la feuille de match, devraient vite casser la sensation. Quoi qu’il en soit, pour l’entraîneur, Markus Weinzierl, et ses joueurs, l’expérience sera intéressante. Ce sera le troisième match de préparation pour les Souabes. Auparavant, il y avait eu des matches nuls 2-2 les 7 et 15 juillet contre Hambourg (deuxième division allemande) et le Qarabag FK (Azerbaïdjan). Le défenseur autrichien Kevin Danso ne devrait pas jouer face au PSG, il a décidé d’aller au bras de fer en refusant de s’entraîner pour quitter Augsbourg (il est convoité par le RC Lens). Le directeur général du club, Stefan Reuter, lui a demandé de quitter le camp d’entraînement pour ne pas polluer le groupe.