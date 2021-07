Picaud : “Il y a un titre à défendre et une Champions League à gagner”

Ces derniers jours, les Féminines du PSG ont accéléré leur mercato. Face aux nombreux départs de joueuses, les championnes de France se sont renforcées avec les arrivées de Constance Picaud, Celin Bizet Ildhusøy, Amanda Ilestedt, Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida, Kheira Hamraoui et Estelle Cascarino. De son côté, Constance Picaud aura pour objectif de remplacer Christiane Endler. Après avoir paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu, la gardienne de 23 ans a évoqué ses objectifs, dans un entretien au site officiel du club.

“C’est un grand honneur de rejoindre ce club qui a été sacré champion de France la saison dernière. Je vais évoluer au plus haut niveau du championnat de D1, c’est un vrai honneur (…) Quand on aime la compétition, on veut tout gagner. Il y a un titre à défendre, et une Champions League à gagner. Je veux tout gagner”, a déclaré Constance Picaud avant d’évoquer ses caractéristiques. “De par ma taille (1m80), j’essaye d’être la plus efficace dans le domaine aérien. J’essaye d’être une gardienne complète, endurante, je veux être performante, mentalement et physiquement. Tout ça s’acquiert par le travail.”