Et c’est parti pour des prochaines semaines longues, très longues en rumeurs venant des quatre coins du monde ! C’est enfin 2022 (déjà bonne année à vous !) mais cette date représente aussi d’autres marqueurs temporels forts dans l’actualité PSG. Déjà c’est le jour de la reprise pour la grande majorité des joueurs de l’effectif. Ce premier jour en 2022 est aussi l’ouverture du mercato hivernal. De plus, cela représente le fait que Kylian Mbappé peut désormais discuter avec le club qu’il souhaite puisqu’il est libre de tout contrat au 1e juillet prochain. RMC Sport partage les dernières informations sur ce dossier.

Sur son site internet, ie média explique que si le Real Madrid est à l’affût sur le jeune attaquant français, le PSG de son côté croit toujours en ses chances de le prolonger. En effet comme l’indique RMC Sport, le discours des dirigeants Rouge & Bleu est « limpide » : « Ils y croient encore et lui a même proposé de devenir le plus gros salaire de l’effectif.

Des discussions en ce sens existent depuis octobre dernier et ne sont pas rompues. » Mais pour prendre une telle décision, le joueur va « écouter ses sensations » et s’il sent qu’il a fait le tour de Paris et de la Ligue 1, alors le numéro 7 ne « prolongera pas et rejoindra le Real Madrid. Aucune décision ne devrait être communiquée dans les prochaines semaines. »

Ce dossier va nous tenir en haleine pour les prochaines semaines voire les prochains mois…