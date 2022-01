Revue de Presse PSG : Dembélé, Ikoné, Mbappé, reprise…

Bonne année à vous tous ! Nouvelle année mais on ne change pas notre célèbre revue de presse. Alors commençons. Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 1e janvier 2022. Un intérêt confirmé du PSG pour Ousmane Dembélé, la vente de Jonathan Ikoné qui ramène une belle somme au club de la capitale, Mbappé qui anticipe son retour…

L’Équipe de ce samedi revient sur les dernières informations selon lesquelles Ousmane Dembélé ne prolongera pas son contrat avec le FC Barcelone. L’international français serait arrivé à la table des négociations en demandant quarante millions d’euros brut par an et une prime à la signature de 20 M€ pour prolonger un contrat qui prend fin en juin prochain, « de quoi faire bondir les dirigeants catalans. » Pour le quotidien sportif « la possibilité d’une vente dès cet hiver devient donc bien réelle, encore faut-il trouver un acquéreur. » Mais son statut de futur joueur libre en juin « constitue un handicap majuscule pour le Barça » et quatre clubs seraient sur le coup : Newcastle, Manchester United, la Juventus et le PSG. Le club de la capitale, surveillerait l’évolution de la situation d’Ousmane Dembélé. « Depuis des mois, le club de la capitale scrute en effet le marché pour trouver un éventuel ‘successeur’ à Kylian Mbappé, au cas où il ne parviendrait pas à ses fins sur la prolongation du Bondynois. »

Ces dernières semaines, « des contacts informels ont eu lieu entre les deux parties » et l’ailier considère bien Paris comme « une option ». Au sein du Paris Saint-Germain, « son éventuel recrutement ne fait pas l’unanimité, ses blessures à répétition suscitant quelques réserves. Mais il a des partisans et aussi de solides arguments, à commencer par son âge (24 ans). »

Après avoir réalisé son XI de l’année en Ligue 1, place à « l’équipe type Monde » selon L’Équipe avec les défenseurs centraux et les milieux de terrain. On retrouve (sans surprise) deux joueurs du PSG nommés avec Marquinhos en arrière garde. Le quotidien sportif explique son choix par le fait qu’il a été « retenu dans l’équipe type de l’année en Ligue 1, le capitaine du PSG confirme année après année qu’il est un des meilleurs joueurs du Championnat. » Marco Verratti est lui cité dans le coeur du jeu : « Élu dans l’équipe type de l’année en L1, champion d’Europe, son immense talent est indiscutable lorsqu’il est sur le terrain. Trop rarement, toutefois. »

Le média sportif revient sur le retour du PSG à l’entrainement après « une grosse semaine de coupure » avec l’essentiel de l’effectif qui est attendu cet après-midi, les Latino-Américains les rejoindront le lendemain. De leur côté, « les internationaux africains retenus pour la CAN (Gueye, Diallo et Hakimi), eux, ont été autorisés à rejoindre directement leur sélection. »

De son côté Kylian Mbappé, « a devancé l’appel et est passé au Camp des Loges pour faire quelques exercices et retoucher le ballon. » Par ailleurs, vu la flambée de cas de coronavirus, « les joueurs du PSG seront testés, même chez eux, avant de côtoyer le reste du groupe. Le club espère éviter une contamination généralisée. » Pour la rencontre de lundi à Vannes (N2) dans le cadre des seizièmes de finale de Coupe de France, « Mauricio Pochettino pourrait encore faire appel à quelques jeunes. »

Le Parisien du jour revient sur le transfert de Jonathan Ikoné du LOSC vers la Fiorentina qui satisfait particulièrement… le Paris Saint-Germain ! En effet il faut remonter à l’été 2018 où le titi parisien était transféré du côté de Lille pour 5M€ rajouté à ça 50 % de la plus-value réalisée par les nordistes dans le prochain transfert du joueur. Alors qu’une somme de 15 millions d’euros (14 millions + 1 million d’euros de bonus) est évoquée pour ce deal, « Paris pourrait empocher près de 5 millions d’euros en marge de cette opération. » Cette politique de pourcentages à la revente avait été mis en place par Antero Henrique, et d’autres anciens joueurs Rouge & Bleu sont concernés par cela. Pour Antoine Bernede par exemple, qui est actuellement à Salzbourg, le club de la capitale récupérera 20% de la plus-value. Pour Arthur Zagre (AS Monaco), Paris avait ajouté 15% de bonus à la revente, tandis que pour Timothy Weah ce chiffre grimpe jusqu’à 10%.

Le quotidien local revient sur le retour de nombreux joueurs à l’entraînement à 15h00 après plus de 10 jours de vacances. Cette « minuscule préparation » ne durera que deux jours, puisque derrière le PSG va rencontrer ce lundi Vannes (21h10). Mais cette reprise sera en « ordre dispersé » avec le retour demain des Sud-Américains (Leo Messi, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Neymar) ainsi que Keylor Navas. Mbappé a lui pris de l’avance en allant s’entraîner tout seul ce vendredi au Camp des Loges.

Le Parisien nous apporte une bonne nouvelle avec la présence de nombreux jeunes à Saint-Germain en Laye avec les Pros : Bitshiabu, Michut, Gharbi, Simons, Yansané et Bitumazala. Le staff du PSG craint aussi que de « nombreux cas de COVID se déclarent au sein de l’effectif Rouge & Bleu » après ces longues vacances.