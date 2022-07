Les discussions mieux engagées avec le PSG pour Scamacca ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG s’intéresse à Gianluca Scamacca. Si un accord a été trouvé entre le joueur et le club, les discussions avec Sassuolo sur le montant du transfert s’éternisent. Le club italien souhaiterait 50 millions d’euros alors que le PSG ne voudrait pas mettre plus de 40 millions d’euros. Hier, plusieurs rumeurs indiquaient que West Ham était entré dans le dossier de l’international italien et aurait déjà fait une offre. La somme de 40 millions d’euros a été avancée avec des bonus qui feraient monter la transaction à 47 millions d’euros.

Une offre de inférieur au 40 millions d’euros

Ce mercredi après-midi, l’Equipe – via son site internet – confirme que West Ham est entré en concurrence avec le PSG pour Gianluca Scamacca. Le quotidien sportif indique que les Hammers ont bien fait une offre à Sassuolo, mais cette dernière est inférieure aux 40 millions d’euros évoqués en Italie. Selon une source proche de West Ham, « les discussions seraient mieux engagées« avec le PSG. Malgré ça, le champion de France ne compte toujours pas s’aligner sur la demande de Sassuolo.