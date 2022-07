Dans ce chantier qui s’annonce qu’est le dégraissage de l’effectif, un homme est en tête du peloton : Mauro Icardi. L’attaquant argentin, qui a gravé son nom dans le marbre de la liste des indésirables pourrait avoir trouvé un point de chute. A 29 ans, l’ancien de l’Inter Milan est sous contrat jusqu’en 2024. Si le PSG s’active pour renforcer sa ligne offensive avec les pistes Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca, le message pourrait avoir été reçu par le clan du joueur. En plus de ces pistes là, Mauro Icardi ne devrait pas prendre part à la tournée estival Japan Tour 2022 du 16 et 25 juillet prochain. De quoi faire comprendre à son numéro 9 que le PSG ne compte plus sur lui.

Un retour en Italie envisagé

Si la presse italienne affirmait il y peu que Mauro Icardi pourrait rebondir à l’AC Monza, nos confrères français d’RMC Sport confirment l’information aujourd’hui. En effet, le néo-pensionnaire de Serie A souhaite frapper fort dans ce mercato estival 2022. Avec à sa tête un certain Silvio Berlusconi accompagné d’Adriano Galliani, le promu souhaite s’attacher les services de Luis Suarez, Jason Denayer et … Mauro Icardi. Le média français avance même deux rencontres entre l’AC Monza et la compagne et représentante du joueur Wanda Nara. Ce deal permettrait à la famille de Mauro Icardi de retrouver la ville de Milan qui leur est chère, au joueur de retrouver du temps de jeu et un projet pour lui, et au PSG de se séparer du joueur considéré comme indésirable.