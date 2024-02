Au cours de la dernière Coupe d’Asie, la Corée du Sud a été éliminée au stade des demi-finales à la surprise générale face par la Jordanie (2-0). Outre cette élimination prématurée, les sud-Coréens ont connu un triste épisode avec une altercation entre Kang-In Lee et son capitaine Heung-Min Son.

Si ce triste épisode a pu se produire dans différents groupes et différents vestiaires, l’altercation entre Heung-Min Son et Kang-In Lee a fait office de véritable affaire d’état en Corée du Sud. En effet, l’élimination en Coupe d’Asie face à la Jordanie en demi-finale a projeter cette histoire sous le feu des projecteurs. C’est au cours d’un repas collectif le 5 février dernier en pleine compétition continentale que le numéro 19 du PSG en est venu au main avec son capitaine en sélection. « Je me suis comporté d’une manière que je n’aurais pas dû à la table du dîner ce jour-là, et même en y repensant maintenant, je n’aurais pas dû le faire du tout« , a expliqué Kang-In Lee sur son compte Instagram. Depuis l’altercation, les médias sud-Coréens alimentent continuellement la polémique, et afin de calmer cela, le joueur du Paris Saint-Germain a communiqué publiquement sur une rencontre qui s’est tenue entre lui et Heung-Min Son à Londres. L’attaquant des Spurs a également partagé un message sur son compte Instagram : « Je suis sincèrement désolé d’avoir causé des problèmes et je travaillerai encore plus dur pour faire grandir l’équipe nationale […] Je suis sincèrement désolé d’avoir causé des problèmes et je travaillerai encore plus dur pour faire grandir l’équipe nationale. S’il vous plaît, pardonnez-lui« . S’il a pris la décision de se rendre en personne à Londres afin de s’excuser auprès de l’attaquant des Spurs de Tottenham, Kang-In Lee est lynché en Corée du Sud pour son comportement, et a même été lâché par plusieurs annonceurs.

Pour la genèse de l’altercation, selon les médias locaux, les plus jeunes de l’équipe de Corée du Sud, à la veille de la demi finale face à la Jordanie, auraient décidé de finir rapidement le repas afin de se retrouver autour d’une table de ping-pong. Un acte qui aurait déplu aux plus anciens dont Heung-Min Son. En ce sens la tension est montée et Kang-In Lee aurait tenté d’assener un coup de poing à son capitaine. Un geste qui aurait disloqué un doigt à l’attaquant du PSG. Une version niée par les agents du joueur.