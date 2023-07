Les explications du retour de Xavi Simons au PSG

Xavi Simons a décidé de faire son retour au Paris Saint-Germain. Après une saison brillante avec le PSV Eindhoven (48 matches, 22 buts et 11 passes décisives), le milieu néerlandais revient avec de nouveaux arguments auprès de la direction parisienne. Joueur dans la rotation de l’effectif de Pochettino la saison d’avant, Xavi Simons a l’ambition claire de s’imposer avec le club de la capitale.

« Faire une saison pleine avant de revenir à Paris »

Les Rouge & Bleu avaient laissé filer son joueur l’été dernier. Faute de l’avoir prêté, le PSG avait inclus une option de rachat dans le contrat du Néerlandais (6 millions d’euros). Déjà activée depuis quelques jours, c’était ensuite au joueur de décider de son avenir. Après de longues semaines de tergiversation, le milieu offensif revient en terres parisiennes. Le joueur de 20 ans devrait être prolongé de quatre ans. Des discussions sont en cours entre son agent et Luis Campos. Xavi Simons veut des garanties pour qu’il reste et continue sa progression au sein du club. Si Neymar et/ou Mbappé partent, le joueur pourra prendre place dans l’effectif. Autrement, il ira grappiller du temps de jeu ailleurs, dans un club supérieur au PSV. Alors que le joueur a passé sa visite médicale ce jour avec Paris, son avenir devrait s’inscrire au RB Leipzig en prêt sans option d’achat.

Comme l’indique L’Équipe, Le joueur ambitionne certes de devenir un élément important du PSG mais partir à Leipzig serait aussi une réelle opportunité de continuer sa progression. Leipzig cherche à remplacer Christopher Nkunku mais aussi de rajouter un autre offensif dans son effectif après le recrutement de Loïs Openda. Le média français le rappelle, le club allemand jouera la Ligue des Champions et reste un club ambitieux en Europe. L’entourage du joueur a même expliqué que ce club était « au-dessus du PSV, dans un championnat majeur », avant d’ajouter que « c’est l’idéal pour refaire une saison pleine avant de revenir à Paris avec de nombreux arguments pour se faire une place définitive dans un club où Xavi veut réussir. Surtout que l’année prochaine, Neymar ou Mbappé ne devraient plus être là ». L’Équipe indique enfin qu’une décision devrait être prise mardi au plus tard.

À voir aussi : Mercato : Accord trouvé entre le PSG et Galatasaray pour Paredes